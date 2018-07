20.07.2018 ++Düsseldorf++ Größerer Polizeieinsatz an Haltestelle - Polizist gab einen Warnschuss ab Am späten Nachmittag kam es an der Haltestelle "D-Oberbilk S U" zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen hielt sich eine Personengruppe an der Haltestelle auf. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung zwischen der wartenden Personengruppe und einer Person aus einem wartenden Fahrzeug an einer roten Ampel. Eine Person soll daraufhin mit einem Gegenstand (Beil / Axt) ausgestiegen sein und die wartenden bedroht haben. Ersteintreffende Einsatzkräfte der Polizei forderten den Mann auf den Gegenstand auf den Boden zu legen, was er allerdings nicht tat, woraufhin einer der Beamten einen Warnschuss in die Luft abgab. Bei der Festnahme verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Streithintergründe sind derzeit noch unklar. *** Local Caption *** 20.07.2018 ++Düsseldorf++ Größerer Polizeieinsatz an Haltestelle - Polizist gab einen Warnschuss ab Am späten Nachmittag kam es an der Haltestelle "D-Oberbilk S U" zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen hielt sich eine Personengruppe an der Haltestelle auf. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung zwischen der wartenden Personengruppe und einer Person aus einem wartenden Fahrzeug an einer roten Ampel. Eine Person soll daraufhin mit einem Gegenstand (Beil / Axt) ausgestiegen sein und die wartenden bedroht haben. Ersteintreffende Einsatzkräfte der Polizei forderten den Mann auf den Gegenstand auf den Boden zu legen, was er allerdings nicht tat, woraufhin einer der Beamten einen Warnschuss in die Luft abgab. Bei der Festnahme verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Streithintergründe sind derzeit noch unklar.