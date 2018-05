Sternekoch Dieter Müller verwöhnt mit einem Fünf-Gänge-Menü. Billig wird’s nicht gerade.

Gehobene Tafelfreuden gibt es am Wochenende im Crown bei Zurheide an der Berliner Allee. Sternekoch Dieter Müller kommt nach Düsseldorf und wird seine Gäste mit einem erlesenen Fünf-Gänge-Menü verwöhnen: Serviert werden eine Gänseleber-Praline mit Creme Brulée, Curry-Cappuccino mit Zitronengras und Garnelenspieß, Lendenstück vom Kabeljau mit Püree und Traubensenfsoße, Rinderfilet mit einer Topfen-Semmelschnitte und zum Abschluss ein Schoko-Erdbeer-Rhabarber-Dessert mit Panna Cotta.

Der Gourmetabend mit Dieter Müller ist der Auftakt zu einer Event-Reihe im neuen Zurheide-Markt. „Wir werden bis Ende des Jahres regelmäßig Sterneköche für Gourmetabende einladen, besondere Champagner-Verkostungen sowie Fleischseminare, Wein- und Whiskey-Verkostungen anbieten, um unsere Kunden und Gäste zu begeistern!“, sagt Geschäftsführer Rüdiger Zurheide. Der neue und zugleich größte Zurheide-Supermarkt will nicht nur mit seinem umfangreichen Sortiment mit 60 000 Artikeln punkten, sondern auch zum Erlebnis-Markt avancieren. Das Fünf-Gänge-Menü wird der Star-Koch gemeinsam mit dem Team des Restaurants Setzkasten im Untergeschoss des Edel-Supermarktes im Restaurant Setzkasten am Freitag und Samstag von 18 bis 21 Uhr servieren – zum Preis von 179 Euro pro Person, eine Weinbegleitung kann optional dazu gebucht werden.

Wer Lust auf Gaumenfreuden der besonderen Art hat, kann sich noch anmelden, für den Termin am Samstag sind noch einige Plätze frei. Weitere Sterne-Köche haben sich bis Ende des Jahres angesagt: Am 11. August kocht Thomas Bühner (drei Sterne), er leitet in Osnabrück das „La Vie“. Am 8. September wird Juan Amador (zwei Sterne) aus dem „Amador“ in Wien nach Düsseldorf kommen. Für den 6. Oktober hat Tristan Brandt aus dem Opus V in Mannheim (zwei Sterne) sein Erscheinen zugesagt und am 3. November gibt sich Jean-Claude Bourgueil (zwei Sterne) aus dem Düsseldorfer „Im Schiffchen“ die Ehre.

Der Düsseldorfer Flagship-Store der Kaufmannsfamilie Zurheide wird darüber hinaus einmal im Monat eine Tour de Cuvée an der Champagner-Bar anbieten. Zurheide hofft, mit den geplanten Aktionen den Geschmack der Düsseldorfer zu treffen.

Weitere Infos und Anmeldungen zu den genannten Events gibt es unter der Rufnummer 200 57 16.