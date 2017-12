Anfang März soll der Mega-Supermarkt mit 500 Gastronomie-Sitzplätzen eröffnen. Der Innenausbau läuft. Ein Besuch.

Die Baustelle gleicht einem Wimmelbild, nur dass alles in Bewegung ist. Dutzende Arbeiter bevölkern das gewaltige Erdgeschoss des alten Kaufhofs und neuen Supermarkts Zurheide. Sie schrauben, schleppen, hämmern, begutachten. Im Stehen, Liegen und auf Knien. Hebebühnen fahren piepsend unter die Decke, wo nagelneue Rohrleitungen blitzen. Aus einem auf dem abgeklebten Boden stehenden Kofferradio scheppert Techno. Eine Bohrmaschine kreischt. Es riecht neu – nach frischem Beton, Gummimänteln von Kabeln und Klebstoff.

Mittendrin im Gewimmel steht Rüdiger Zurheide, Sohn von Unternehmensgründer Heinz Zurheide und zuständig für Personal und Tagesgeschäft. Er wirkt gut gelaunt, vielleicht sogar erleichtert. Denn wie es aussieht, kann Zurheide in der ersten Märzwoche seinen Mega-Supermarkt mit 65 000 Produkten auf einer Fläche von 9500 Quadratmetern für den Markt und 2000 Quadratmetern für die Gastronomie eröffnen.

Das stand zuletzt auf der Kippe, weil sich tiefe Risse im Estrich in einem Teil des Fußbodens gebildet hatten. Jetzt ist das Gutachten da und die Koerfer-Gruppe bestätigt als Eigentümer und Bauherr auf Anfrage, dass der Schaden mit einer Glasfaserbeschichtung repariert werden kann, ohne, dass der Boden neu gemacht werden muss. Schon wieder der Boden also. Er war schon zuvor zur größten Herausforderung für das Bauprojekt geworden. Mit einer Betonplatte musste Gefälle ausgeglichen werden. Die statischen Berechnungen hatten das 70-Millionen-Projekt um Monate zurückgeworfen. Eigentlich sollte der Markt längst geöffnet sein. „Das zehrt schon an den Nerven“, sagt Zurheide. Eine niedrige zweistellige Millionensumme hat das Unternehmen investiert und einen Mietvertrag über 15 Jahre abgeschlossen. „Wir setzen hier alles aufs Spiel.“

Viele Theken, Truhen und Regale stehen schon an ihrem Platz

Um jetzt endlich fertig zu werden, gehen Zurheide und die Koerfer-Gruppe ungewöhnliche Wege. Obwohl der Umbau zum „Crown“, wie das Gebäude an der Ecke Berliner Allee und Graf-Adolf-Straße jetzt heißt, noch nicht fertig ist, hat Zurheide mit dem Innenausbau begonnen. Da sich da nun zum Teil die Handwerker in die Quere kommen, wackelt der Eröffnungstermin immer noch ein bisschen. Aber Zurheide gibt sich optimistisch.

Der Markt nimmt langsam Formen an. Mitten im Raum liegen zwei Arbeiter unter einer massiven Kühltheke und verlegen Leitungen. An vielen Stellen stehen Theken, Truhen und Regale an ihrem Platz. So lässt sich die Struktur des Markts bereits erahnen.