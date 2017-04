Gegensprechanlagen, Videoüberwachung, Pin-Codes: Noch vor einigen Jahren konnte davon überhaupt keine Rede sein. Was macht solche Systeme heute erforderlich? Machen sich Eltern mehr Sorgen, dass Fremde in den Schutzraum ihrer Kinder eindringen könnten? Ja, ist die klare Antwort der Kita-Verantwortlichen. Das subjektive Schutzbedürfnis ist gestiegen. Ob diese Sorge heutzutage aber wirklich berechtigter ist als noch vor zehn Jahren, bleibt offen. In jedem Fall sollten Eltern ihre Sorgen nicht nur bei den Kita-Verantwortlichen abladen, sondern ihren Teil dazu beitragen, die Kita zu einem sicheren Ort zu machen: Indem sie mit offenen Augen durch die Einrichtung gehen und genau hinsehen, wem sie die Tür hinter sich aufhalten.

