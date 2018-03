Mit neuen Zielen und neuer Ansprache startet der rote Doppeldecker-Bus ab Samstag zur Stadtrundfahrt. Ein Vorbericht.

Da steht er, der rote Doppeldecker, gleich um die Ecke von der Tourist-Information gegenüber dem Hauptbahnhof. Hildegard Altenähr und Carmen Schilling wollen einsteigen. Ein Ticket haben sie schon gelöst. Allerdings für die alte Tour. Doch dies hier ist eine Extra-Tour zur Vorstellung des neuen HopOn-HopOff-Konzepts. Sie dürfen trotzdem mit und freuen sich, dass sie mehr Glück haben als beim Kom(m)ödchen: „Da hätten wir vorbuchen müssen, alle Vorstellungen sind ausverkauft.“

Einen dreitägigen Städte-Trip haben die beiden Bremerinnen gebucht und schon viel gesehen. „Auch das Mutter-Ey-Hochhaus.“ Mutter-Ey-Hochhaus? „Ja, am Graf-Adolf-Platz. Das von der Künstlerin.“ Wie sollen sie auch wissen, dass das an diesem Platz die Abkürzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ist und das neue, wahre Mutter-Ey-Haus ein gläsernes Café am Andreas-Quartier ist. Den Part übernehmen dann mitreisende Düsseldorfer.

Zwei Bremer Touristinnen

So detailliert kann eine Stadtrundfahrt per Bus natürlich nicht sein – aber immerhin flotter im Inhalt als noch vor einem Jahr, als eine schulmeisterliche Stimme vom acht Jahre alten Band leierte „links sehen Sie – rechts sehen Sie“. Auch, wenn man schon längst vorbei oder noch gar nicht da war, Highlights wie der Hafen nur aus der Ferne zu bewundern waren und der Halt am japanischen Eko-Haus in Oberkassel quasi in einer Brombeerhecke endete. Der Punkt ist nun gestrichen, dafür gibt’s einen neuen an der Kunstakademie.

Jetzt kommt sogar die Fettecke von Beuys vor, die Geburtsstätte von Kraftwerk, am Rheinufer die Toten Hosen (leider ohne Einspielung – das wäre unbezahlbar!). Das Fortuna-Büdchen wird beinahe so wichtig wie das Ehrenhof-Ensemble, und der Abstecher in den Medienhafen ist praktisch die Schleife auf dem rollenden Info-Paket. Zu dessen Inhalt gehört jetzt mehr Königsallee und damit: mehr Düsseldorf.

Düsseldorf Tourismus hat mit seinen Partnern, darunter die Busunternehmer Willms und Adorf, nicht nur die neue Route entwickelt, sondern auch die Texte, so Tourismus-Chef Schrader, „selbstkritisch aus der Sicht der Gäste“ gründlich überarbeitet.

Die zehn Sprecher sind sorgfältig ausgewählt, die Stimmen sollten sympathisch sein, durchaus auch mal mit einem humorvollen Schlenker. Anspruch und Aufgabe: „Jeder Halt erzählt eine Geschichte“. In zehn Sprachen. Wobei Fortunabüdchen auch auf japanisch oder polnisch Fortunabüdchen bleibt.