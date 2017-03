Nun, die rostigen Pflanzringe an vielbefahrenen Straßen, sie sind wirklich verzichtbar. Da kann die Stadt sparen. Doch dass nun auch noch nur ein Bruchteil der Blumenkübel mit blühenden Pflanzen ausgestattet wird, ist bedauerlich. Dass sich diese wenigen, ausgewählten Kübel zumeist in der Innenstadt befinden, ist ein falscher Ansatz. Gerade auf den Plätzen und Plätzchen in den Vierteln möchten die Anwohner bei schönem Wetter auch mal verweilen. Wer selbst keinen Garten hat oder älter ist, schätzt die blühenden Frühlingsboten oder die Sommerblumen vor der Haustüre. Ein Stück Lebensqualität im Viertel eben. Da kann man ruhig das Verkehrsgrün stärker mit Bepflanzungen vernachlässigen. Wer achtet da schon darauf?

