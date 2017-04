Am Potsdamer Platz in Berlin ist die Schneepiste seit Jahren ein Besuchermagnet. Archiv

Titus Jacobs wurde von der Entscheidung überrascht.

Düsseldorf. Die von Titus Jacobs geplante neue Ski-Piste im Advent am Kö-Bogen kommt dieses Jahr nicht. Das teilte Baudezernentin Cornelia Zuschke am Dienstag im Wirtschaftsausschuss der Stadt mit. Sie begründete das mit der sehr komplexen Baustellen-Situation in der Vorweihnachtszeit: „Dann geht es bei den Großprojekten Kö-Bogen II und Schauspielhaus zur Sache, da können wir dort nicht mit weiteren Großevents den Bär tanzen lassen“, sagte Zuschke im WZ-Gespräch. Zwei provisorische Ersatzstraßen müssten ohnehin schon angelegt werden, darüber hinaus benötige man Reserveflächen für die Bauabwicklung.

Jacobs wurde davon überrascht, er hat erst am Donnerstag einen Termin im Rathaus in Sachen Skipiste. Während Zuschke dann mit ihm auch etwaige alternative Standorte besprechen will, sagt Jacobs: Die sehe ich in der Innenstadt nicht.“

Er wollte eine etwa 50 Meter lange und 16 Meter breite Ski-Abfahrt am Kö-Bogen als neue Attraktion in der Vorweihnachtszeit etablieren. Zuvor war er bei der Stadt bereits mit seinem neuen Konzept für die Eisbahn abgeblitzt, den Zuschlag bekam stattdessen die Großvariante von DEG und Oscar Bruch. Doch die gerät wie berichtet in Zeitnot, unter anderem wegen Bedenken der Denkmalbehörde. Zuschke stellte aber klar: „Die Eisbahn kommt, alle offenen Fragen werden rechtzeitig geklärt. Und notfalls gibt es statt der Almhütte erst einmal eine provisorische Alternativlösung.“