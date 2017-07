Für die Düsseldorfer Feuerwehr war es ein unrhiger Sonntagmorgen: In Unterbach schaffte es ein Schwimmer nicht mehr aus dem Elbsee. In Oberbilk wurden zwei Brände verhindert.

Düsseldorf. Nicht nur wegen des nächtlichen Horror-Unfalls in Reisholz war es ein unruhiger Sonntagmorgen für die Düsseldorfer Feuerwehr. Auch etliche weitere Einsätze hielt die Retter auf Trab. In drei Fällen hätte es für die Betroffenen - und teils wohl auch für Nachbarn - böse ausgehen können:

Ein frühes Bad im Elbsee in Höhe Schalbruch in Unterbach wäre einem 40-Jährigen beinahe zum Verhängnis geworden: Gegen halb neun war er ins Wasser gegangen - und kam nicht mehr ans Ufer zurück: "Sein erhöhter Alkoholkonsum hatte ihn im Wasser so geschwächt, dass er alleine nicht mehr aufs Festland kam" - so schildert die Feuerwehr, was passiert war. Passanten hatten die Hilferufe gehört und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Berufs- und freiwillige Feuerwehr der Wache Frankfurter Straße, die Taucher von der Hüttenstraße und ein Notarzt machten sich auf den Weg. Mit demRettungsboot wurde der Mann aus dem Wasser geholt. Wegen starker Unterkühlung kam er ins Gerresheimer Krankenhaus. Insgesamt 35 Helfer waren im Einsatz, auch aus Mettmann und Hilden.

Mieter zündelt im Wohnzimmer

Für die Feuerwachen Hüttenstraße und Behrenstraße gab es um kurz vor halb fünf Alarm: Gemeldet wurden Rauchschwaden aus einem Gebäude auf der Appolinarisstraße in Oberbilk. In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein verwirrter, etwas 60 Jahre alter Mieter Papier auf dem Wohnzimmertisch angezündet, schreiben die Feuerwehrleute in ihrem offiziellen Bericht zum Einsatz. Der Löschtrupp konnte den Mann in Sicherheit bringen und den Brand löschen. Der Mieter wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt noch, was genau vorgefallen ist.

Um neun Uhr mussten wieder die Floriansjünger der Feuerwachen Hüttenstraße, Behrenstraße und Posener Straße zu einem Zimmerbrand auf der Oberbilker Allee ausrücken: In der Wohnung wurde noch eine Person vermutet. Die Retter brachen die Tür auf - und fanden eine betrunkene Mittzwanzigerin. Sie hatte offenbar nach der Heimkehr noch etwas kochen wollen - und war eingeschlafen. Mit einer Rauchvergiftung kam sie ins evangelische Krankenhaus. red