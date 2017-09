29 Grundschulen haben in diesem Jahr am Internationalen „Zu-Fuß-zur-Schule-Tag“ teilgenommen. Beim Walk-to-School-Day soll auf die Vorteile des Zu-Fuß-Gehens hingewiesen werden. Die drei Grundschulen mit den prozentual zur Gesamtschülerzahl meisten Fußgängern, die in drei Zählungen ermittelt wurden, erhielten jetzt Geldpreise in Höhe von 250, 500 und 1000 Euro. Das Geld soll zur weiteren Steigerung der Mobilität und Fitness der Schüler eingesetzt werden.

Den 1. Platz belegte die KGS Im Dahlacker „Bonifatiusschule“ in Bilk, den 2. Platz – wie schon im Vorjahr – die für die zentrale Veranstaltung gastgebende KGS Fleher Straße 213 in Flehe und den 3. Platz die KGS Paulusplatz 1, „Paulusschule“ in Düsseltal.