Düsseldorf. Insgesamt 255 Skulpturen, darunter dekorative Steinfiguren in Pilz- und Muschelform sowie Metallfiguren in Form von Erdmännchen, Wildschweinen und Vögeln haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei zwei Reisenden aus Afrika gefunden.

Wie das Hauptzollamt mitteilt, seien die beiden 42-Jahre alten Männer über Dubai nach Deutschland eingereist. Als sie den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollten, hätten Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks gebeten. In vier Plastiktragetaschen und zwei Rucksäcken wurden je 140 dekorative Metall- und je 115 dekorative Steinfiguren gefunden.

Auf Befragen gaben die Reisenden an, dass sie in Deutschland verschiedene Skulpturenausstellungen besuchen wollten, um ihre Handwerkskunst zu präsentieren. Die Waren seien lediglich als Muster gedacht und hätten einen Wert von ca. 1.200 Euro.

"Da die Reisefreimenge in Höhe von 430 Euro für gewerbliche Waren nicht gilt, sind diese unabhängig vom Wert immer beim Zoll anzumelden", so Michael Walk, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf.

Die Zöllner leiteten gegen die Beschuldigten ein Steuerstrafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein. Die Waren stellten sie sicher.