Zoll entdeckte Flakpatrone im Handgepäck

Auf den ersten Blick sah das Urlaubssouvenir aus wie ein mit Muscheln und Korallen bewachsener Stein. Doch die Zöllner wurden misstrauisch, als sie das Handgepäck einer russischen Familie bei der Handgepäckkontrolle am Flughafen untersuchten. Als sie das Mitbringsel, das die siebenjährige Tochter am Strand in Holland gefunden hatte, genauer untersuchten, stellten die Beamten fest, dass sich darin eine Flakpatrone handelte, die noch zündfähig war. Die Patrone wurde von Spezialisten entschärft. Danach konnte die Familie nach Moskau weiter reisen, allerdings ohne das gefährliche Souvenir. si