Düsseldorf. Drei Schlagringe und ein Messer fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einer Reisenden aus Bulgarien.

Die Zöllner durchleuchteten das Gepäck der 35-jährigen Frau aus Essen, die keinerlei Waren anmeldete. Dabei entdeckten sie drei Schlagringe und ein Messer, die 35-Jährige hat die Waffen laut eigener Aussage für sich selbst auf einem Markt gekauft. Dass die Einfuhr verboten ist, habe sie nicht gewusst. Warum sie für sich selbst gleich drei Schlagringe benötigte, wollte sie nicht erklären.

Gegen die 35-Jährige wird nun ein Strafverfahren wegen der Einfuhr verbotener Gegenstände und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Waffen wurden sichergestellt und nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen hat 2016 295 Waffen, hauptsächlich Messer und Schlagringe, sichergestellt. Diese werden überwiegend von Urlaubern aus Osteuropa mitgebracht. Gerade im Hinblick auf die Sommerferien appelliert der Zoll eindringlich an Urlauber, keine Waffen oder andere verbotene Waren mit nach Deutschland zu bringen", so Michael Walk, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf.