Die 1,2 Millionen Euro liegen in szenetypischer Stückelung vor.

Bei einer Gepäckkontrolle haben Zöllner am Donnerstag 1,2 Millionen Euro Bargeld entdeckt. Stammt das Geld aus dem Drogenhandel?

Düsseldorf. Rund 1,2 Millionen Euro Bargeld haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen im Rahmen einer Ausreisekontrolle entdeckt.

Am Donnerstag kontrollierten die Zöllner Passagiere eines Fluges nach Istanbul. Bei zwei Männern fanden sie in Gepäckstücken die riesige Menge Bargeld. Da die Summe in szenetypischer kleiner Stückelung vorlag wird derzeit geprüft, ob das Geld aus dem Drogenhandel stammt.

Bei der Vernehmung gaben die Betroffenen an, das Geld in Deutschland übernommen zu haben. Nach erfolgreicher Ausreise sollte jemand in Istanbul das Geld von ihnen übernehmen. Nach der Vernehmung wurden die Betroffenen wieder entlassen.

Das Bargeld wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

Eigentlich müssen Drittlandsreisende mitgeführte Zahlungsmittel ab einem Gesamtwert von10.000 EUR unaufgefordert schriftlich anmelden. Bei Reisen innerhalb der EU müssen Zahlungsmittel über 10.000 EUR nur mündlich und nur auf Verlangen angemeldet werden.