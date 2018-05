Aus heiterem Himmel kam die Attacke am Samstagabend im Hauptbahnhof. Nach Angaben der Bundespolizei rempelte ein 24-Jähriger einen Zivilbeamten heftig an und sprang dann in den ICE nach Essen. Der 42-Jährige war mit einem Kollegen in zivil auf dem Heimweg und wartete auf den Zug. Woher der Angreifer wusste, dass es sich um Polizisten handelte, ist unklar.

Die beiden nahmen nach dem Angriff die Verfolgung auf., Im Zug stellten sie den Mann zur Rede, der sie als „Bullen“ beleidigte. Als der 24-Jährige sich ausweisen sollte, schloss er sich auf der Zugtoilette ein. Erst kurz vor Essen kam er wieder heraus und zeigte widerwillig seinen Ausweis. Der Mann, der keine Fahrkarte hatte, wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. si