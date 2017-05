Zivilfahnder schnappten zwei Einbrecherinnen und konnten Tatwerkzeug und Diebesgut sicherstellen.

Düsseldord. Am Dienstagabend gelang Zivilfahndern der Polizeiinspektion Mitte die Festnahme von zwei Frauen, die im Verdacht stehen, mindestens in eine Wohnung in Friedrichstadt eingebrochen zu haben. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung der beiden Diebesgut und in Tatortnähe Einbruchswerkzeug. Das Duo (26 und 30 Jahre alt) wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei prüft noch, ob den beiden Frauen weitere Taten zugerechnet werden können.

Gegen 17.15 Uhr fielen aufmerksamen Zivilfahndern der Düsseldorfer Polizei im Bereich des Hauptbahnhofs die tatverdächtigen Frauen auf. Das Duo bewegte sich fußläufig über die Straßen, wobei beide auffällig die Eingänge der umliegenden Häuser musterten. Aufgrund ihrer polizeilichen Erfahrung entschieden sich die Fahnder für eine kurzfristige Observation und folgten den Frauen. Auf der Luisenstraße konnten die Polizisten beobachten, wie sich eine der beiden an der Hauseingangstür zu schaffen machte, während die andere "Schmiere stand" und das Umfeld absicherte.

Kurze Zeit später verschwanden beide in dem Objekt und kamen einige Minuten später wieder heraus. Im Anschluss begaben sie sich wieder in Richtung Hauptbahnhof und versteckten auf dem Weg dorthin etwas in einem Gebüsch. Kurz darauf nahmen die Zivilfahnder das Duo fest. Bei der Durchsuchung fanden sie Diebesgut, das aus dem Einbruch an der Luisenstraße stammt. In dem Gebüsch kam Einbruchswerkzeug zum Vorschein.