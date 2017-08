Düsseldorf-Heerdt. Am Mittwochmorgen beobachtete eine 44-jährige Neusserin einen Mann, der im Begriff war, etwas aus einem Sprinter auf der Schiessstraße in Heerdt zu entwenden. Nach Polizeiangaben ergriff der Mann die Flucht, als sie ihn ansprach. Die Zeugin eilte ihm nach und machte andere Passanten mit den Worten "Haltet den Dieb!" auf den Täter aufmerksam.

Ein 22-jähriger Krefelder reagierte, nahm ebenfalls die Verfolgung auf und stellte den Automarder. Dieser setzte sich durch den Einsatz von Pfefferspray zur Wehr, konnte dem Mann aber nicht entrinnen, der noch von einem weiteren Zeugen (28 Jahre) Unterstützung erhalten hatte. Mit vereinten Kräften hielten die Männer den Intensivtäter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 21-jährige Obdachlose ist in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und hat auch bereits eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßt. Er wird noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. red