Düsseldorf. Im Planfeststellungsverfahren für die Süderweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath beginnt die Erörterung der Einwendungen am Freitag, 12. Mai. Auch betroffene Bürger können hier mitreden. Die Zentraldeponie Hubbelrath befindet sich an der Erkrather Landstraße. Gegenstand des Antrags sind die Errichtung und der Betrieb der Süderweiterung des bestehenden Deponiekörpers. Der neue Abschnitt soll, wie die bestehende Deponie, für die Ablagerung von Abfällen der Deponieklasse II eingerichtet werden. Durch die Erweiterung würde das Ablagerungsvolumen um etwa 2,6 Millionen Kubikmeter zunehmen.

Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, ihre bereits schriftlich eingebrachten Einwendungen und Bedenken zu erläutern und mit dem Bauherrn unter Verhandlungsleitung der Bezirksregierung Düsseldorf zu diskutieren.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben 13 Bürger Einwendungen erhoben. Sie lehnen das Vorhaben ab, da sie eine Grundwasserbelastung durch die Erweiterung befürchten und zudem keinen Deponiebedarf sehen.

Eine Entscheidung fällt bei dem Termin noch nicht

Es wird damit gerechnet, dass der Termin am Freitag abgeschlossen werden kann. Die Ergebnisse werden in die weitere Entscheidungsfindung der Planfeststellungsbehörde einbezogen. Im Erörterungstermin selbst wird keine Entscheidung in der Sache getroffen.