Der Stabhochspringer des ART ist mit 4,30 Meter der überragende Athlet bei den U 16-Meisterschaften. Auch Mona Münster darf sich über eine Medaille freuen.

Die Favoritenlast bei den Deutschen U 16-Meisterschaften machten dem ART-Stabhochspringer Luke Zenker nicht all zu viel aus. Mit neuer Besthöhe von 4,30 Meter gewann er den erhofften DM-Titel. „Ich wäre gerne auch noch 4,40 Meter hoch gesprungen, dann wäre ich jetzt richtig glücklich,“ sagte der 15-Jährige nach seinem erfolgreichen Wettkampf, den er eigentlich nur gegen sich selbst verlieren konnte. In der Meldeliste wurde Zenker mit der Höhe von 4,20 Meter und einem Vorsprung von 40 Zentimetern geführt. Konnte da überhaupt etwas schief gehen?

Wer die Tücken des Stabhochsprungs kennt, weiß, welchem Druck die Springer ausgesetzt sind. Der Stabhochsprung ist technisch so anspruchsvoll, dass selbst Kleinigkeiten reibungslos klappen müssen, um besonders bei der Einstiegshöhe den „Salto Nullo“ zu vermeiden. So nennen die Springer drei ungültige Versuche zu Beginn, die einen komplett aus dem Wettkampf werfen können. Die Gefahr bestand am Sonntag im Wattenscheider Lohrheide-Stadion auch bei Luke Zenker, weil er als haushoher Favorit im besonderen Blickpunkt der Zuschauer stand.

Bei der Höhe von 3,80 Meter war er in den Wettkampf eingestiegen und meisterte den ersten Sprung überzeugend. „Einmal tief durchatmen und dann geht es weiter“, sagte der 15-Jährige zum geglückten Einstieg und wollte erst bei der Höhe von 4,00 Metern weitermachen. Da hoffte er schon darauf, den Wettbewerb alleine bestreiten zu können.

In Berlin traf er auf den neuen Europameister Armand Duplantis

Die Konkurrenz gab sich aber noch nicht geschlagen. Till Marburger aus dem Siegerland steigerte sich um 20 Zentimeter und hielt bis 4,00 Meter mit. Im Gegensatz zu Zenker brauchte er aber drei Versuche über diese Höhe. Bei 4,10 Meter kam er nicht mehr mit. Nun stand der Düsseldorfer alleine im Mittelpunkt der mehr als 2000 Zuschauer, übersprang die 4,20 Meter und machte sich gleich an die 4,30 Meter. Auch die meisterte er zur Freude des Publikums im zweiten Versuch. Erst die 4,40 Meter waren zu hoch. „Mit Bestleistung von 4,30 Meter hatte ich gerechnet, noch schöner wären die 4,40 gewesen“, sagte Zenker, als er Goldmedaille und Meisterwimpel entgegennahm.

In der Vorwoche war er selbst noch Zuschauer gewesen: Beim besten Stabhochsprung-Wettbewerb der Geschichte saß er bei der EM im Berliner Olympiastadion. Am Ende gewann der 18-jährige Schwede Armand Duplantis mit der Höhe von 6,05 Meter (U 20-Weltrekord). Zenker traf den neuen Superstar der Szene bereits vor dem Wettkampf und machte ein Foto mit ihm – auf das ist der Düsseldorfer genauso stolz wie auf die Siegerfotos aus Wattenscheid.

Luke Zenker will nun als Multitalent am Freitag und Samstag in Wesel bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften seine Vielseitigkeit zeigen. Beim Neunkampf (wie Zehnkampf nur ohne 400 Meter-Lauf) geht er aber nicht als Favorit in den Wettkampf, bei dem es als sechste Disziplin auch den Stabhochsprung gibt.

Am ersten Tag der U 16-Meisterschaften hatte es bereits eine erste Stabhochsprung-Medaille für den ART gegeben. Die 15-jährige Mona Münster steigerte sich um 30 Zentimeter und gewann mit 3,50 Meter sensationell Silber.