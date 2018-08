Bei einem Sportfest misst Hansi Schmidt die Zeiten.

Am Samstag trägt die Deutsche Sporthochschule (DSHS) Köln ihr zweites Leichtathletik-Meeting aus. Es gibt für die Besten attraktive Siegprämien, doch die „Lust auf Kölle“ scheint mit derzeit 155 gemeldeten Läufern nicht gerade besonders groß. Mitten in den Ferien hat auch eine große Organisation wie die Deutsche Sport-Hochschule ihre Sorgen, Orga-Teams besonders aus der Studentenschaft stellen zu können. So gibt es weder Sprung- noch Wurf-Wettbewerbe. Den Kölnern rechnen aber viele Leichtathletik-Freunde ihr Engegament zwei Tage vor Beginn der EM in Berlin hoch an.

Natürlich fehlen die EM-Teilnehmer, dafür sind viele Athleten in der Meldelisten aufgeführt, die es ganz knapp nicht ins deutsche EM-Team geschafft haben wie die Deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, Christine Salterberg (Köln), die bei der DM in Nürnberg nach hartem Kampf mit Djamila Böhm (ART) den Titel gewonnen hatte, aber dem Deutschen Leichtathletik Verband nicht aufgefallen war, dass sie wie Böhm die internationale EM-Norm (57,70 Sekunden) mit 56,92 Sekunden klar unterboten hatte. Sie startet im Sprint. Aus Düsseldorf sind zwei Mittelstreckler dabei. Daniel Laps (ASC) und der 40-jährige Ludwig Aigner (ART) laufen die 800-Meter-Strecke.

Und wer misst die Zeiten in Köln? Es ist der Lierenfelder Hansi Schmidt (www.zeitmess.de), der gleich mit zwei Zeitmess-Anlagen von der Sporthochschule verpflichtet wurde, damit je nach Windrichtung auf zwei Geraden gesprintet werden kann. So gibt es Rückenwind-Garantie. Schmidt freut sich: „Meine Arbeit wird auch in Köln hoch geschätzt.“ Die Kölner haben natürlich eigene versierte Zeitmesser, aber die stehen ihnen während der Ferienzeit nicht zur Verfügung. So will Hansi Schmidt besonders gute Arbeit leisten, damit er auch künftig häufiger nach Köln zum Messen angefragt wird.