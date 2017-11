In vielen Stadtteilen laden die Kirchen mit Kitas, Schulen, Vereinen und Engagierten zu einer täglichen Begegnung bis Weihnachten.

Innehalten im Trubel der Vorweihnachtszeit und dabei Menschen im eigenen Viertel begegnen, dies bieten in diesem Jahr wieder die zahlreichen Kurz-Termine der lebendigen Adventskalender in den Stadtteilen. Sie werden von vielen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden ab dem 1. Dezember bis zum Weihnachtsfest organisiert. Ein Überblick:

Jeden Tag eine adventliche halbe Stunde

In diesen Tagen vor dem 1. Dezember werden in den Stadtteilen Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt wieder 3000 bunt bemalte, großformatige Adventskalender unter dem Motto „Stern über Düsseldorf“ verteilt. Sie liegen aus an Orten des kirchlichen und öffentlichen Lebens, so in Schulen rund um das Friedensplätzchen, in Kitas, Altenzentren und im Polizeipräsidium. Der lebendige Adventskalender in Bilk ist der ältestes der Stadt.

Hinter jedem der 24 Türchen des Kalenders verbirgt sich an jedem Tag im Advent die Adresse eines Ortes, an dem jeweils ab 18 Uhr eine adventliche halbe Stunde mit offenem Singen, Geschichten, Andachten, Turmblasen in St. Peter (13. Dezember) und Punsch mit Plätzchen stattfindet.

„Wir möchten mit dem Adventskalender einen Impuls geben, den Advent mit allen Sinnen zu spüren, und inmitten des oft hektischen, konsumorientierten Treibens vor Weihnachten, besinnliche Ruhepunkte anbieten. Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten kommen zusammen und feiern gemeinsam den Advent“, sagt Pfarrerin Konstanze Meschke von der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde, die den „ökumenischen lebendigen Adventskalender“ schon seit zwölf Jahren gemeinsam mit Pfarrer Stephan Pörtner von der Pfarreiengemeinschaft Ober-und Untebilk, Friedrichstadt und Eller-West organisiert. Wo sich wann im Advent eine Türe öffnet, lässt sich auch im Internet sehen.

www.lebendiger-adventskalender-bilk.de

Menschen in Flingern und Düsseltal zusammenbringen

Beim ökumenischen Adventskalender in Flingern und Düsseltal öffnet sich wochentags in der Adventszeit immer um 18 Uhr eine Wohnungstür, und es gibt Gelegenheit für ein adventliches Beisammensein und nachbarschaftliche Begegnungen. „Lebendig wird ein Adventskalender durch Menschen. Wer beim lebendigen ökumenischen Adventskalender mitmacht, trägt dazu bei, Menschen im Advent zusammen zu bringen“, sagt Pfarrerin Elisabeth Schwab von der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde. Wo sich eine Türe vom 1. bis 23. Dezember rund um die Matthäikirche, Lindemannstraße 70, und das Gemeindezentrum Pestalozzihaus, Grafenberger Allee 186, öffnet, ist unter der Telefonnummer 99 19 00 und im Internet zu erfahren.

www.emmaus-duesseldorf.de