Graffiti-Sprayer in Oberbilk. Kripo sucht zwei Jungen.

Düsseldorf. Eine böse Überraschung erlebten gestern viele Autofahrer an der Siemensstraße in Oberbilk. In der Nacht waren ihre Fahrzeuge von Graffiti-Sprayern beschmiert worden. Wie die Polizei erklärte, liegen inzwischen bereits zehn Anzeigen von Pkw-Besitzern vor. Außerdem wurden auch drei Hauswände beschmutzt. Die Polizei fahndet nach zwei Jungen, die gegen Mitternacht in der Nähe unterwegs waren.

Die beiden waren zu später Stunde am Lessingplatz und wurden dort von Zeugen gesehen, die dort Basketball spielten. Die Hobby-Sportler fragten die Jungen, ob sie nicht mitmachen wollten. Das Duo hatte aber keine Lust. Dann fiel einem der beiden plötzlich eines Flasche mit Farbspray aus der Jacke. Erst später wurde entdeckt, dass Auto und Häuser beschmiert waren.

Die Polizei fahndet nun nach den Kindern. Beide sollen etwa zehn bis zwölf Jahre alt und dunkelhäutig sein. Ein Junge war schlank, etwa 1,60 Meter groß und trug eine Camouflage-Jacke. Er war mit einem Tretroller unterwegs. Sein Kumpel fuhr Fahrrad. Er ist ebenfalls 1,60 Meter groß, ziemlich kräftig und trug graue Oberbekleidung. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 8700. si