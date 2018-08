Der Jazz-Slam im Zakk in Düsseldorf geht am Sonntag in die nächste Runde.

Düsseldorf. Während Poetry-Slam den meisten ein Begriff sein wird, ist Jazz-Slam eine abgewandelte neuartige Version des beliebten Unterhaltungsformates. Das Zakk veranstaltet dieses bereits zum zweiten Mal. Dabei treten vier Slammer gegeneinander an, die selbstgeschriebene Texte vortragen. Dazu improvisiert eine Gruppe von Musikern mit Cello, Schlagzeug und auch elektronischen Klängen vom Computer. Die Musiker orientieren sich bei ihrer Interpretation am Inhalt der Slam-Texte.

Ihre einzige Vorbereitung besteht darin, sich mit den Poeten zu unterhalten, um den Rhythmus ihrer Stimme und die Sprache bei der instrumentalen Unterhaltung zu berücksichtigen. Durch wechselnde Musiker und die spontan erdachten Stücke wird jeder Auftritt zum Unikat. Die crossmediale Form der Poesie kam bisher gut an. Die erste Veranstaltung im Oktober war ausverkauft.

Moderiert wird der Abend von Jean-Phillip Kindler, selbst NRW-Meister im Poetry Slam. Die Slammer hätten sich über die neue Herausforderung gefreut. Die Vorträge auf der Bühne würden vollkommen anders ablaufen, als man es von der Zakk-Reihe Poesieschlacht kennt. „Die Texte wirken häufig völlig anders. Oft gewinnen auch ganz andere Leute als sonst“, sagt Christine Brinkmann, Leiterin der Programmplanung für Wort und Bühne des Zakk.

Die Künstler sind: Anke Fuchs, Jule Weber, Marvin Weinstein, Malte Rosskopf, Daniel Brandl und Guiseppe Mauton. Der Slam beginnt am Sonnntag um 20 Uhr, Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.