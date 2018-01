Der Landesmusikrat würdigt besonderes Programm.

Auch in diesem Jahr zeichnet der Landesmusikrat NRW kleine und mittlere Foren in Nordrhein-Westfalen, die sich besonders dem Nachwuchs in Jazz und Rock sowie regionalen Bands geöffnet haben, mit der Spielstättenprogrammprämie aus: Acht Preise in Höhe von 5000 Euro werden vergeben, zwei davon gehen nach Düsseldorf. Die hiesigen Preisträger sind das Zakk und die Jazzschmiede.

Die Auszeichnungen wurden vom Landesmusikrat NRW initiiert und werden vom Ministerium Kultur und Wissenschaft finanziert. „Spielstätten sind wichtige Foren für musikalische Innovationen. Sie präsentieren Bands und fördern so deren Strahlkraft. Deshalb wollen wir im Bereich des Jazz und avancierten Pop Spielstätten unterstützen, die sich für junge Bands einsetzen. Die Prämien sollen sie als Vorbilder herausstellen“, so Staatssekretär Klaus Kaiser.

Die sechs weiteren Preisträger sind das Loft/2nd Floor (Köln), der Bunker Ulmenwall (Bielefeld), das Werkstadt Café Treff (Witten), der ort/Peter Kowald Gesellschaft e.V. (Wuppertal), In Situ Art Society e.V. (Bonn) und das domicil (Dortmund). Die Vergabe der Spielstättenprogrammprämien NRW findet am Montag in Dortmund statt.