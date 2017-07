Das Zakk wird 40, Änderungen stehen an. Auch, weil die Stunksitzung dort künftig nicht mehr stattfindet. „Traurig“, sagt Geschäftsführer Jochen Molck „aber wir kommen klar.“

Düsseldorf. Herr Molck, wann waren Sie zuletzt im Zakk tanzen?

Jochen Molck: Oh, das ist schon was her, Silvester glaube ich.

Die Ü-50-Party ist also nicht so Ihre Sache?

Molck: Nein, ist nicht mein Lebensgefühl, aber ich kenne viele, denen es Spaß macht und für die die 50-plus ein wichtiger Treffpunkt ist.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch im Zakk?

Vita Jochen Molck, 60, ist Düsseldorfer und in Flingern geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Vennhausen. Studium Molck hat Geographie, Geschichte und Informationswissenschaften studiert und zeitweise als Journalist gearbeitet. Er war immer in sozialen Bewegungen engagiert. Zakk Während seiner Studienzeit war Molck Türsteher im Zakk. Später übernahm er die Programmkoordination. Seit 2004 ist Geschäftsführer des Zakk und als Hochschullehrer tätig.

Molck: Ich erinnere mich an keinen konkreten Termin, nur daran, dass ich 1977 öfter hier in der Ecke war, weil eben hier in Düsseldorf etwas los war. Das Zakk wurde 1977 als Initiative gegründet; es gab zunächst nur ein Klein-Zakk in der früheren Werksarztpraxis von Klöckner nebenan im Nachbarhaus. Das war die Keimzelle. Ich hatte gerade Abi gemacht und mit dem Zivildienst begonnen.

In bürgerlichen Kreisen galt das Zakk früher als linker Kifferschuppen. Heute zahlen Sie Weihnachtsgeld. Der Umbruch kam 2004. Was hatte sich verändert?

Molck: Manchmal sind wir in der Lage Weihnachtsgeld zu zahlen... Wir wollten etwas verändern, der Impuls kam aus dem Zentrum. Damals hatten wir 350 Termine pro Jahr, heute sind es 800, die Bandbreite der Veranstaltungen ist größer geworden, dazu Projekte, Workshops, Frühstücke... Ich hatte ein Angebot, an die Uni zu gehen, entschied mich jedoch, beim Zakk zu bleiben und in die Geschäftsführung zu wechseln...

...mit einem neuen Team.

Molck: Ja, Miguel Passarge (Musik, Anm. d. Red.) kam aus Heidelberg, Robby Hillmanns (Kabarett, Comedy, Interkultur) aus den Niederlanden. Christine Brinkmann (Literatur) hatte damals an der Kasse ausgeholfen. Sie waren Mitte 20 und in Aufbruchstimmung. Aber ich will gar nicht dauernd zurückblicken, sondern nach vorn. Veränderungen sind eine Chance, darum ist es zwar traurig, dass die Stunksitzung ab nächstem Jahr nicht mehr bei uns stattfindet, aber keine Katastrophe, wie einige meinen.

Warum gibt es keine Stunksitzungen mehr im Zakk?

Molck: Die Kollegen ziehen um ins Capitol. Es gibt mehr Plätze als bei uns, sie können höhere Eintrittspreise nehmen und dort auf diese Weise mehr Geld verdienen. Ich kann das, aus Sicht der Künstler, nachvollziehen. Eine Stunksitzung auf die Bühne zu bringen, ist enorm aufwändig.