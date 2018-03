Das Konzert der Reihe „Backyard beat“, unter anderem mit Fabian Haupt und KyAnne, läuft am Samstag im evangelischen Jugendzentrum.

Düsseldorf. Finn Fox kommt selbst aus Wersten. Daher weiß er, wie wenig Angebot es an Kultur dort gibt. Sein Eindruck: Es ist in den vergangenen Jahren sogar noch weniger geworden. Das will er verändern. Dass es auch in diesem Jahr noch die Reihe „Zakk findet Stadt“ des Zentrums für Aktion, Kultur und Kommunikation gibt, ist für ihn ein glücklicher Zufall.

Während die Reihe im vergangenen Jahr noch meist nach Rath geführt hat, stehen dieses Jahr Eller und Wersten auf dem Programm. Dort fanden dieses Jahr schon Veranstaltungen zum Thema Selbstbehauptung und Kreativworkshops für Mädchen statt, außerdem ein Urban Gardening-Projekt - und am Samstag, 10. März, kommt das Zakk nun mit einem kleinen Konzert nach Wersten.

Einweihungsfeier mit Musik fürs umgebaute Jugendzentrum

KyAnne (Kyra Gouillou und Fritz Schmack) sind in Wersten dabei.

„Es ist immer schwierig, passende Locations für die Veranstaltungen zu finden“, sagt Ben Lowinski, der beim Zakk für die Reihe verantwortlich ist. Man habe schon in Rath versucht, einen Raum für einen ganzen Monat anzumieten - logistisch und finanziell nicht machbar. In Wersten seien sie für ihr Konzert dann aber doch noch fündig geworden.

Fast ein bisschen versteckt in einem Hinterhof stießen er und Finn Fox auf ein evangelisches Jugendzentrum, das sich in der alten Turnhalle einer ehemaligen Grundschule niedergelassen hat - mit dem passenden Namen „Jugendzentrum im Hinterhof“. „Wir sind da auf sehr aufgeschlossene Leute gestoßen, die Lust hatten, so ein Konzert mit uns zu organisieren“, sagt Ben Lowinski. Kurz vorher wird hier auch renoviert, das „Backyard Beat!“-Konzert ist also praktisch die Einweihungsfeier für das umgebaute Jugendzentrum.

Für die Künstler, die beim Konzert auftreten sollten, wollten Finn Fox und Ben Lowinski eine abwechslungsreiche Auswahl an Musikern, die aus der Singer/Songwriter-Ecke kommen - und sind in Düsseldorf fündig geworden. Wenn Fox die Künstler aufzählt und erklärt, was sie ausmacht, merkt man ihm die Vorfreude auf das anstehende Konzert direkt an.

Konzert

Eintritt

Vorgeschmack Das „Backyard Beat!“-Konzert findet am 10. März im Jugendzentrum im Hinterhof, Werstener Dorfstraße 90 a, statt. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Es gibt keinen Vorverkauf über das Zakk. Wer sich Tickets sichern will – in den Hinterhof passen nur etwa 100 Zuschauer – kann sich im Jugendzentrum ab sofort Karten besorgen. Willkommen sind nicht nur Jugendliche, das Konzert ist offen für alle Altersklassen. Auf der Facebook-Seite der Veranstaltung gibt es kleine Videos, in denen sich die Künstler vorstellen. Zu finden unter: facebook.com/events/155685788469490/

Den Abend wird Marie Rauschen eröffnen, die Finn Fox als sehr ehrlich einordnet. Die Texte seien auf Deutsch, die Musik nicht einfach nur gefällig, sondern sehr direkt. „Diese ehrliche Art ist das Besondere an ihr.“

Im Anschluss tritt „Jagular“ auf - ein Duo aus Gitarrist Jan Becker und Cellistin Charlotte Jeschke, die für Finn Fox ein klarer Kontrast zum ersten Konzert des Abends sind. „Das ist eher melancholisch, nicht so laut und sehr feinfühlig“; sagt er. Für Experten: Das Duo selbst fasst sich zusammen als das „uneheliche Kind von Damien Rice, den Kings of Convenience und Sting“.