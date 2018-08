Ein Hilfprojekt soll einen Stadtteil in Dakar aufwerten. Dabei helfen zwei Zahnärzte aus Düsseldorf und Rheinberg.

Düsseldorf. Schon seit 2002 setzt sich die Unesco-Sonderbotschafterin Ute-Henriette Ohoven mit ihrem Programm „Bildung für Kinder in Not“ der YOU Stiftung dafür ein, armutsbedingte Flucht in der Heimat dieser Menschen zu bekämpfen. Mehr als 670 Projekte in 103 Ländern hat sie bereits ins Leben gerufen. Eine Herzensangelegenheit: der Umbau des Slums Baraka im senegalesischen Dakar zu einem modernen Stadtteil. Dort soll jetzt mit der Unterstützung der Zahnärzte Joanna van Straelen aus Rheinberg und Christian Dan Pascu aus Düsseldorf eine Zahnarztpraxis entstehen.

„Mangelnde Zahnhygiene ist seit jeher ein großes Problem für die Menschen in Afrika. Sie haben keinen Zugang zu zahnmedizinischer Versorgung“, sagt Ute-Henriette Ohoven. Mit einer neuen Zahnarztpraxis soll den Patienten geholfen werden. Um die Praxis auszustatten, werden zahnärztliche Instrumente und Einrichtungen gesucht. Daher bitten Joanna van Straelen und Christian Dan Pascu, ihre Kollegen in Deutschland um Mithilfe: „Gern nehmen wir gut erhaltene Behandlungsstühle und zahnmedizinische Instrumente an. Wir freuen uns auch über weitere Kollegen, die ehrenamtlich Fortbildungen der jungen Zahnärzte im Senegal mit unterstützen möchten.“

Zukünftig sollen Studierende der Zahnmedizin höherer Semester aus Dakar die Patienten behandeln. Erfahrene senegalesische Ärzte werden ihnen zur Seite gestellt.