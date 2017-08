Seit dem Jahr 2000 sind es 20 Prozent mehr geworden. Für die Stadt sind vor allem die vielen Auto-Pendler eine Belastung.

Düsseldorf. Überschlägt Florian Leser die Zeit, die er bisher pendelnd im Zug verbracht hat, kommt er auf knapp 5600 Stunden. Seit Mai 2010 fährt der 42-Jährige jeden Tag mit dem Zug von Frankfurt nach Düsseldorf.

Ähnlich wie ihm geht es hier etwa 245 000 Menschen, die in Düsseldorf arbeiten aber nicht leben – das sind etwa zwei von drei Arbeitnehmern. Das zeigen Zahlen, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) für 2016 zur Verfügung stellt. Zwischen dem Jahr 2000 und 2015 hat demnach die Zahl der Einpendler in Düsseldorf um 20 Prozent zugenommen. Die Zahl der Düsseldorfer, die die Stadt zum Arbeiten verlassen ist deutlich geringer. Sie liegt bei 81 000.

Seit sieben Jahren pendelt Florian Leser aus Frankfurt. Vorher hatte er nur fünf Minuten Fußweg ins Büro.

Rechnet man die neue Zahl der Einpendler auf die Einwohner hoch, liegt der Anteil bei 40 Prozent. Damit steht Düsseldorf an Platz zwei in Deutschland – nur in Frankfurt ist mit 49 Prozent im Vergleich zur Einwohnerzahl das Verhältnis noch stärker ausgeprägt. München ist bei der absoluten Pendlerzahl mit 365 127 zwar an der Spitze – im Vergleich zu den Einwohnern liegt die Isarmetropole allerdings weiter hinten (siehe Grafik).

Die Gründe fürs Pendeln sind unterschiedlich. Bei Leser waren es praktische. Seine Frau arbeitete in Stuttgart, er bei Ergo am Victoriaplatz – die beiden einigten sich auf die Mitte: Frankfurt. Unter der Woche getrennt zu wohnen, kam nicht in Frage – vor allem, als die gemeinsame Tochter zur Welt kam. „Ich hatte es mir stressiger vorgestellt“, sagt Leser. Die Bahn sei pünktlicher als erwartet, die Zeit im Zug – täglich fast anderthalb Stunden pro Strecke – nutze er zum lesen, schlafen, Musik hören oder arbeiten. „Ich bin durch die Zeit im Zug sortierter und habe so auch abends noch mal eine Stunde für mich – das ist fast eine Art Privileg.“

Ein Großteil der Pendler nutzt anders als Leser den Individualverkehr – also das Auto, heißt es von der Stadt. Bei einer Zählung in einem Zeitraum von 16 Stunden (6 bis 22 Uhr) seien 420 000 Wagen stadteinwärts über die Stadtgrenze gezählt worden. Sicher wisse man natürlich nicht, ob dies alles Berufspendler seien – ein großer Teil sei es aber wahrscheinlich schon. Vor allem für den Verkehr und den Parkdruck sei die große Zahl an Pendlern eine Belastung.