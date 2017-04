Düsseldorf. Mit Caveman schrieb der Amerikaner Rob Becker das erfolgreichste Solo-Theaterstück in der Geschichte des Broadways. Nachdem Caveman in den Vereinigten Staaten von einem Millionen-Publikum bejubelt wurde, feiert der moderne Höhlenmann weltweite Erfolge.

Vom 7. bis 9. April kehrt Holger Dexne in der Titelrolle des Caveman in das Capitol Theater an der Erkrather Straße zurück. Seit 2010 ist Holger Dexne als Caveman auf der Bühne zu erleben und wirft in der Rolle des modernen Neandertalers einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau.

Die WZ verlost für die Vorstellung am 7. April um 19.30 Uhr drei mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Donnerstag, 6. April, zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 01337 9885016 an und beantworten folgende Frage: Wer ist in der Rolle des Caveman auf der Bühne zu sehen?