WZ-Leser freuen sich über ihr neues RadKlüh-Mitarbeiter lassen sich typisieren

Die Tour de France in Düsseldorf war ein voller Erfolg. Und auch das Nachspiel nahm für drei WZ-Leser ein erfreuliches Ende. Wir hatten nämlich mit dem Zweiradhaus XXXL in Eller drei neue Fahrräder verlost, die die Leser nun von XXXL-Mitarbeiter Jo Gerhards und WZ-Mitarbeiterin Julia Niedworok in Empfang nahmen. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich den Anruf von der WZ bekommen habe“, freute sich Lars Krückeberg, der mit seinem Sohn Elias zur Preisübergabe kam. „Zudem hat man mir vor kurzem mein Fahrrad aus dem Keller gestohlen, von daher brauch ich sowieso ein neues.“ Viola Korten muss nun in ihrem Bekanntenkreis schauen, wer ein neues Kinderrad gebrauchen kann: „Meine sind schon zu groß für dieses Rad.“