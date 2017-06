Zehn Leser unserer Zeitung und ihre Begleiter haben bei den Literaturtagen die Chance, die Autoren exklusiv zu treffen. Das Schriftstellerduo Thomas Hoeps und Jac Toes steht Rede und Antwort.

Düsseldorf. Während der Düsseldorfer Literaturtage lesen die Krimiautoren Thomas Hoeps aus Krefeld und Jac Toes aus Arnheim am Mittwoch, 7. Juni, in der Stadtbibliothek aus bekannten und neuen, spannenden Werken.

Zehn Leser unserer Zeitung und ihre Begleiter haben an diesem Tag die Chance, die Autoren exklusiv zu treffen. Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, um 19 Uhr, können sie ihre Fragen an die Krimiautoren stellen: Wie viel Wahres steckt in Krimis? Woher kommen die Ideen? Und wie erzeugt man Spannung?

Wer Thomas Hoeps und Jac Toes treffen möchte, schickt eine E-Mail mit seinem Namen und einer Telefonnummer an duesseldorf.redaktion@wz.de. Als Betreff bitte „Kriminalaktion“ angeben. Insgesamt dürfen sich zehn Einsender über den Gewinn, die Vorlesung und das persönliche Treffen, freuen. Die glücklichen Gewinner werden benachrichtigt.