Der Tischtennisspieler ist nicht zu schlagen.

Am vergangenen Wochenende fanden in Bad Kreuznach die Deutschen Meisterschaften für Senioren des Deutschen Behindertensportverbandes statt. Für Borussia Düsseldorfs Jochen Wollmert wurden diese Wettkämpfe zu ganz besonderen, denn er gewann sowohl den Einzel- als auch den Mannschaftswettbewerb (zusammen mit Borussia-Teamkollege Thomas Altrogge). Damit schraubte Wollmert seine beeindruckende Bilanz bei Deutschen Tischtennis-Meisterschaften auf sagenhafte 50 Titel. Auch Altrogge war zweimal erfolgreich, denn auch er stand in seiner Wettkampfklasse im Einzel ganz oben auf dem Treppchen.

Gemeinsam mit Thomas Altrogge gewinnt er auch im Doppel

Der Erfolg im Einzel war für Wollmert gleichzeitig der erste Triumph in der Einzelkonkurrenz bei den Senioren. Ungeschlagen spielte er sich bis ins Finale der Wettkampfklasse 7 vor, das er schließlich ungefährdet mit 3:0 gegen Bernd Kessler von den TTF Honnef für sich entschied. Auch Altrogge feierte ungeschlagen den Titelgewinn nach vier Siegen in der Wettkampfklasse 10. Gemeinsam blieben sie auch im Team ohne Niederlage und sicherten sich völlig verdient den Deutschen Meistertitel im Seniorendoppel. „Das war ein tolles Wochenende hier in Bad Kreuznach mit zwei Starts und zwei Siegen“, freute sich Wollmert auf seiner Facebookseite.