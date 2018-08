50 Aussteller aus ganz Deutschland zeigen zwei Tage lang Trends zum Thema Wolle. Die Veranstalterin rechnet mit 2000 Besuchern.

Düsseldorf. Sommerzeit ist Festivalzeit. Das gilt nicht nur für Musik- oder Kunstveranstaltungen, sondern auch für das Wollfestival von Daniela Johannsenova.

Seit 2013 veranstaltet die 43-jährige Strickdesignerin aus Neuss bereits das Event, auf dem sich zwei Tage lang alles um das Thema Stricken dreht und das am Wochenende erstmals in Düsseldorf stattfinden wird. „Ich hatte früher ein Geschäft in der Kölner Innenstadt, in dem sich die Leute auch zum Stricken getroffen haben“, erzählt Johannsenova. „Das ist so gut angekommen, dass ich mir irgendwann gedacht habe, dass man doch auch ein überdimensioniertes Treffen veranstalten könnte.“

Was als bloße Idee begann, hat sich mittlerweile zu einem festen Termin für Strickfans aus ganz Europa entwickelt. Waren es im ersten Jahr noch rund 1000 Besucher, rechnet Johannsenova diesmal mit über 2000 Teilnehmern. „In der Vorverkaufsphase habe ich bereits 1000 Tickets verkauft. Die Erfahrung lehrt, dass das rund ein Drittel der Gesamtbesucher ausmacht.“

Fast 50 Aussteller sind auf dem Festival vertreten

Während die ersten Festivals noch im Deutschen Sport und Olympia Museum in Köln stattfanden, sollen nun die Rheinterrassen zur neuen Heimat werden – allein schon aus Platzgründen. „Die Rheinterrassen eignen sich hervorragend als Veranstaltungsort, weil sie vor allem eine große Fläche bieten“, betont Johannsenova.

Fast 50 Aussteller aus ganz Deutschland haben sich angekündigt und werden im Radschlägersaal hochwertige Wollwaren und Strickzubehör anbieten.

Es sind Zahlen, die zeigen, dass das Stricken keinesfalls so öde und spießig ist, wie es manches Klischees vorgaukeln wollen. Der Gründe für das wiederentdeckte Hobby seien einfach, sagt Daniela Johannsenova. „Stricken ist gemütlich, es wirkt beruhigend und man tut bewusst etwas für sich.“

Allein im Internet gebe es eine große Community, deren Mitglieder sich auch regelmäßig zum Austausch treffen – darunter auch viele Männer. „Was viele nicht wissen ist, dass das Stricken früher durchaus eine Männerdomäne war. Vor allem im Norden. Dort haben die Fischer im Sommer gefischt und im Winter ihre Netze und Pullover gestrickt.“

Auch in diversen Blogs oder den sozialen Netzwerken ist Stricken seit längerem ein großes Thema, was sich auch auf dem Wollfestival widerspiegelt. „Die meisten Besucher überlegen sich wirklich vorher, was sie tragen und kommen dann mit etwas Selbstgestricktem zum Festival, das ist ein richtiges Schaulaufen.“