In einer Wohnung an der Benrather Schlossallee ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Während des Einsatzes fuhren die Linien U71 und U83 nicht.

Düsseldorf. Ein Brand in einer Wohnung an der Benrather Schlossallee hat am Freitagmittag für eine Unterbrechung des Bahnverkehrs gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein kleines Möbelstück in der Wohnung Feuer gefangen. Um 12.37 Uhr wurden die Wehr alarmiert.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, nach rund 50 Minuten war der Einsatz abgeschlossen. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Der Schaden beträgt nach Einschätzung der Feuerwehr rund 1000 Euro.

Während der Löscharbeiten fuhren die Linien U71 und U83 nicht. red