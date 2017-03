Kommentar: Wohnungsbau mit mehr Maß

Eigentlich, sollte man meinen, hat eine Stadt eine genaue Übersicht, wo Wohnungsbau möglich ist, wo Gewerbe sich vergrößern darf, wo beide Nutzungen in guter Nachbarschaft vereinbar sind. Doch erst mit einem neuen Aktionsplan geht die Stadt nun in die Offensive, den längst fälligen Wohnungsbau anzukurbeln und Investoren Flächen aufzuzeigen, auf denen zügig gebaut werden darf.

Es ist kaum zu glauben, dass im Jahr 2013 nicht mal für eine einzige Wohnung Baurecht geschaffen wurde. Das darf in der wachsenden Stadt nicht passieren. Die Stadtspitze mahnt zurecht Untätigkeit in den vergangenen Jahren an. Nun muss sie aber zeigen, dass sie es zumindest auf den Grundstücken, die ihr gehören, besser macht.

Dabei muss die Stadt aber ihre Lebensqualität behalten. Dazu gehört, dass in der Innenstadt wirklich mal wieder ein Innenhof unbebaut bleibt und dafür am Stadtrand und in dörflichen Stadtteilen auch mal ein Häuschen mehr gebaut wird. Eben mit Maß und Bürgerbeteiligung.