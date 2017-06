Düsseldorf-Benrath. Passanten meldeten der Feuerwehr am Mittwochabend ein brennendes Wohnmobil an der Nürnberger Straße in Benrath. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Durch die große Hitzeentwicklung hatte in der Nähe abgelegter Unrat sowie ein Teil der Vegetation angefangen zu brennen.

Nach kurzer Zeit hatten die BEamten das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings als zeitintensiv da einige Glutnester im Fahrzeug und an der Vegetation noch abgelöscht werden mussten.



Die Brandursache ist bisher unklar, der Sachschaden wird vom Einsatzleiter auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.