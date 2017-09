Vennhausen. Am Donnerstag startet von 8 bis 14 Uhr der erste Wochenmarkt auf dem Freiheitplatz. Eine kleine Gemeinschaft von Händlern hat sich zusammengetan und will zunächst probeweise für acht Wochen Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch und Wurstwaren, Geflügel, Eier, Käse und Feinkost anbieten. Die Händler werden immer donnerstags kommen. Wegen der Schließung des Supermarkts Kaiser’s an der Vennhauser Allee mussten die Anlieger bislang in Eller einkaufen und die verbliebenen Einzelhändler Umsatzeinbußen hinnehmen. Markttag in Vennhausen ist nun immer donnerstags.

Die Bezirksvertreter im Rathaus Eller freuten sich, dass der Wochenmarkt doch noch kommt, wo ihn die Verwaltung eigentlich schon abgeschrieben hatte. Sie wundern sich allerdings, dass als erstes die Banderole auf dem Freiheitplatz den Wochenmarkt ankündigte, während die Bezirkspolitiker die Nachricht als letzte bekamen. H.M.