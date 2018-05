Die Frage des Monats des Stadtplanungs-Projekts „Raumwerk D“ ist ab heute online und will beantwortet werden.

Ab dem heutigen Dienstag wird auf der Internetseite des Projekts „Raumwerk D“ , – zusätzlich zu den bisherigen Fragestellungen – die Frage des Monats gestellt. Sie lautet: „Wo würdest Du in Düsseldorf neue Wohnungen bauen?“. Mit dem 1. Juni wird diese Frage offline gehen und durch die dann folgende Frage des Monats ersetzt werden.

Mit dem Raumwerk D setzt die Stadt Düsseldorf derzeit einen umfassenden Prozess zur Entwicklung räumlicher Zielsetzungen für die Gesamtstadt um. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich aktiv in diesen Prozess einzubringen. Neben „analogen“ Beteiligungsformaten kann dafür auch die Online-Plattform genutzt werden.

Die öffentliche Auftaktveranstaltung zum Raumwerk D fand am 9. März auf dem PostPost-Gelände im Grand Central Düsseldorf statt. Über 300 Bürger sowie Akteure aus Politik und Fachöffentlichkeit folgten dem Aufruf des Stadtplanungsamtes zur Beteiligung am Prozess eines neuen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

An den thematisch gegliederten Stationen haben Bürger mehrere hundert Anregungen gegeben und allein an der Station zur Ortsabfrage (Welcher Ort soll bleiben wie er ist? Welcher Ort soll sich verändern?) über 120 Postkarten ausgefüllt. Die Inhalte der Postkarten sind auf die Onlineplattform übertragen worden und können gemeinsam mit den online abgegebenen Beiträgen öffentlich eingesehen werden. In der Zwischenzeit sind über 550 Beiträge zu den Ortsabfragen verzeichnet. Das Raumwerk D Team mit Planungsdezernentin Cornelia Zuschke bedankt sich an dieser Stelle für die bereits stattgefundene zahlreiche Beteiligung und freut sich auf die zukünftigen Beiträge und Anregungen zu den weiteren Fragestellungen.

Die Frage des Monats ist im Internet zu finden unter folgender Adresse:

raumwerkduesseldorf.de