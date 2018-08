Früher war vielleicht nicht alles besser, manches aber schöner: zum Beispiel die Hydranten in der Stadt.

Düsseldorf. Ach, wie war es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem. In Köln. Gibt es leider nicht mehr, seit sie auf Erbsen ausgerutscht sind. Wir hatten dafür Wassermännchen vom Stamme der Hydranten. Die konnten nicht ausrutschen, weil sie fest verankert an dem Ort standen, wo sie sich bei Bedarf nützlich machten. Wenn Wasser-, vor allem Löschwasser vonnöten war.

Wie jetzt an diesen heißen Tagen, als sich auf dem Kö-Graben Algen bildeten, die Ämter für Umwelt und Verkehrsmanagement die Schleusen öffneten, um Frischwasser in Richtung Tritonen-Brunnen fließen zu lassen. Anschluss fanden sie an einem Hydranten nahe der Girardet-Brücke. Der war mir nie aufgefallen. Dafür fielen mir plötzlich meine Düsseldorfer Wassermännchen wieder ein, diese putzigen Hydranten. Wo sind die eigentlich geblieben?

Weniger ansehnlich das moderne Modell, das gern zur Müllablage verkommt.

Ich hatte sie ganz vergessen, so wie ich seinerzeit meinen alten Freund und Kollegen Phil aus den Augen verloren hatte. Bis ich ihn auf der Pirsch im Düsseldorfer Hafen wieder traf, als das Industriegelände noch zugewachsen und verwunschen wirkte. Damals war es bevölkert von diesen lustig anzusehenden kleinen eisernen Gesellen. Er machte Jagd auf die lustigen Gesellen, mehr als 120 waren es in der Kai-, Weizenmühlen- und Speditionsstraße, Löschwasserspender, tüchtige Hafenmitarbeiter, wenn’s drauf ankam.

In die hatte Phil sich verliebt. Wahrscheinlich lag es am Kindchen-Schema, den dicken Köpfchen, den knubbeligen Ärmchen, den runden Gesichtern. Fotograf Phil hat sie dann mittels alter Polaroidtechnik noch wundersam verfremdet. Das waren echt Düsseldorfer Originale, zünftige Zeitzeugen, die aber auch durchaus auch was Futuristisches hatten. Mit etwas Phantasie könnten sie die Großeltern von R2D2 aus Star Wars gewesen sein oder die Urgroßeltern von diesem japanischen Pflegeroboter, auf den ich schon mal spare.

Es gab dann später eine Ausstellung im Uhrenturm an der Grafenberger Allee zum 100. Geburtstag von Hermann Harry Schmitz und für mich ein freudiges Wiedersehen mit Phil und seinen, meinen Wassermännchen.

Erst als die alten Hydranten ausgedient hatten, entdeckten Liebhaber ihre morbide Schönheit. Die letzten Überlebenden, das waren noch knapp 20, wurden unter Denkmalschutz gestellt. Die Düsseldorfer Jonges dachten über eine Patenschaft nach. Auch über neue Standorte. Dabei blieb es dann.

Ausgestorben kann der Stamm der Hydranten nicht sein, denn er hat ja Nachwuchs bekommen. Doch der ist in meinen Augen ziemlich missraten. Zum Beispiel auf der Kasernenstraße: Ein aus dem Bürgersteig ragendes Ungeheuer mit zwei Köpfen. Sieht gefährlich aus. Deshalb ist es wohl auch großräumig in Ketten gelegt. Über ihm schwebt eine pizzaförmige runde Glasplatte mit Metallwulst. Oft liegt darauf ein entsprechender Karton. Mag ja zweckmäßig sein in seiner Funktion als Löschwasserentnahmestation, aber muss es solch eine hässliche Dauer-Installation sein?

Ach, wie war es doch vordem in Düsseldorf mit Wassermännchen schön. Die Kölner haben ihren Heinzelmännchen-Brunnen. Wir hatten mal einen Märchenbrunnen. Und sollte die Hydranten-Armee wieder auftauchen, würde ich sie zum Dienst auf einem Wasserspielplatz im Hafen verpflichten. Oder so ähnlich. Wasser marsch, Jonges, lassen wir die Ideen sprudeln.