Was hatten sich die Damen rausgeputzt, als sie auf die Galopprennbahn in Grafenberg kamen: Ihre schönsten Sommerkleider und elegantesten Hüte hatten sie angezogen. Schließlich waren sie zu Besuch beim traditionellen Renntag um den „Henkel-Preis der Diana“.

24 000 Besucher genossen das Familienfest auf dem Gelände, darunter auch die Ehrengäste, die Henkel ins Teehaus eingeladen hatte. Sie alle wurden persönlich begrüßt von der Aufsichtsratsvorsitzenden Simone Bagel-Trah, dem Vorstandsvorsitzendem Hans Van Bylen, Henkel-Urgestein und Galopprennsport-Experte Albrecht Woeste und Peter Michael Endres, Präsident des Reiter- und Rennvereins.

Erst in der Nacht zu Sonntag war Roger Klüh samt Freundin Jessica Frühbrodt und seinem 18-jährigen Sohn Jeffrey aus dem Türkei-Urlaub gekommen. „Pünktlich zum Henkel-Renntag sind wir da“, sagte Klüh, der im Urlaub seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte. „Außerdem ruft die Fahrschule: Jeffrey will in zwei Wochen seinen Führerschein machen, bevor er in Barcelona sein Studium an der European Business School beginnt.“

Und wie sah es mit Pferdewetten aus? Stadtdirektor Burkhard Hintzsche: „Klar wette ich. Der Name des Pferdes ist für mich entscheidend.“ Auch Andreas Rebbelmund (Breuninger) gab zu, kein Pferdesport-Experte zu sein. „Ich setze auf das Pferd, das mir am tiefsten in die Augen schaut.“

Stylistin Laila Hamidi hätte glatt beim Hut-Wettbewerb gewinnen können. Doch sie war außer Konkurrenz. „Ich sitze mit in der Jury.“ NR