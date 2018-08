Wer nicht in einen Verein eintreten möchte, findet im Stadtgebiet genug Alternativen.

Wer in Düsseldorf Sport treiben möchte, kann sich über zu wenig Auswahl wahrlich nicht beklagen. Schließlich gibt es in der Landeshauptstadt mehr als 1400 Vereine, die die unterschiedlichsten Sportarten anbieten. Aber was ist mit den Bürgern, die keinen Jahresbeitrag zahlen, sondern sich kostenlos sportlich betätigen möchten? Welche Alternativen gibt es? Hier eine Auswahl.

Ballsport: Im Stadtgebiet gibt es insgesamt 77 Bolzplätze, auf denen Ballsport möglich ist. Diese sind mit Toren und in vielen Fällen auch mit Streetballkörben ausgestattet. Darüber hinaus darf auf allen Rasenflächen in Düsseldorf gespielt werden, sofern keine Störungen und Schäden verursacht werden. Außerdem werden stadtweit insgesamt 211 Tischtennisplatten angeboten. Zudem ist ein Cageballplatz auf dem Gelände der Jugendfreizeiteinrichtung an der Icklack in Flingern Süd frei zugänglich und nutzbar.

Skaten: Ende Juni wurde an der Heidelberger Straße in Eller Deutschlands größter Skatepark eröffnet. Auf einer Fläche von 3800 Quadratmetern kommen Freizeitsportler so richtig auf ihre Kosten. Weitere Skatemöglichkeiten gibt es im Stadtwerkepark in Flingern (Skaterrampen) sowie in der Freizeitanlage an der Ulenbergstraße in Flehe (Skateranlage).

Trendsport: Neben den zahlreichen Möglichkeiten für „klassische“ Bewegungssportarten wie Walken, Joggen und Ballspielen werden zunehmend mehr Trendsporteinrichtungen angeboten. Hierzu zählen der Kletter- und Bewegungsparcours im Gleispark Grafental an der Schlüterstraße und in Garath an der Peenemünder Straße. Hierbei geht es darum, fest installierte Hindernisse auf sportliche Art zu überwinden. Zwei weitere Anlagen dieser Art sollen an der Münsterstraße in Rath und an der Reusrather Straße in Wersten folgen. Auf der Stahlwerkstraße in Oberbilk wird eine Calistenics-Anlage angeboten. Eine weitere Anlage dieser Art soll 2019 im Zoopark folgen.

Öffentliche Fitnessgeräte und Trimm-dich-Pfade: Mehrgenerationenfitnessgeräte gibt es in der Freizeitanlage an der Ulenbergstraße, auf dem Gertrudisplatz, auf dem Bunzlauer Weg und im Zoopark. Bewegungsgeräte werden zudem auf der Wiese neben dem Apollo angeboten.

Die guten alten Trimmpfade sind derweil im Grafenberger sowie im Aaper Wald zu finden. Der Startpunkt im Grafenberger Wald ist am Waldeingang an der Ernst-Poensgen-Allee neben dem Jan-Wellen-Brunnen. Der Trimmpfad ist 1,9 Kilometer lang und besteht aus insgesamt 14 Stationen. An drei Stationen sind, gerätelos, Bewegungsübungen zu absolvieren. Sechs einfache aus Holz bestehende Geräte wechseln sich mit sechs aus Metall gefertigten neueren Geräten (Baujahr 2013) ab. Die Wegeausschilderung wird gerade ergänzt.

Im Aaper Wald befindet sich der Startpunkt am Waldeingang am Dachsberweg. Wer mit dem ÖPNV fährt, kann die Linie U72 bis zur Haltestelle „Oberrather Straße“ nehmen. Der Trimmpfad ist 1,8 Kilometer lang und verfügt über zehn Stationen. Diese sind an drei Stellen konzentriert und bestehen aus qualitativ hochwertigen Geräten. lonn/Red