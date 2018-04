Am kommenden Dienstag ist schon der 1. Mai – wer seiner oder seinem Liebsten also einen Maibaum setzen möchte, sollte sich langsam um die Organisation eines solchen kümmern. Die gibt es etwa bei der Forstverwaltung Schlosshof Garath. Dankwart von Dörnberg ist Anprechpartner und hilft bei der Auswahl. Die Birken gibt es dort ab 10 Euro aufwärts – je nach Größe. Wer Interesse an einer Birke hat, kann sich unter der Rufnummer 704344 an von Dörnberg wenden. Die Forstverwaltung befindet sich an der Garather Schlossallee 22. Bäume können noch bis Montag abgeholt werden.

In Düsseldorf sei der Brauch nicht so bekannt, wie in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens, erklärt Paul Schmitz von der Forstverwaltung. Trotzdem warnt er davor, sich einfach einen Baum auf eigene Faust im Wald zu besorgen. Das sei nicht nur Sachbeschädigung und Diebstahl, sondern könnte auch mitten in der Brutzeit der Vögel für Schäden in der Natur sorgen. pasch