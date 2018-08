Immer öfter werden Rettungseinsätze durch Falschparker massiv behindert. Nicht nur in den innerstädtischen Bezirken. Die Stadt wird das Problem jetzt konsequent angehen. Teilweise soll das auf Kosten der Parkplätze gehen.

Der Besitzer des Mercedes hätte seinen Wagen am Detmolder Weg in Unterrath gar nicht besser abstellen können – als abschreckendes Beispiel. Denn der Wagen blockierte die Fahrbahn, der Löschzug der Feuerwehr hatte keine Chance, in die Straße einzubiegen. Zum Glück ging es am Montagabend nicht um Leben und Tod. Stattdessen demonstrierte die Feuerwehr, was den Einsatzkräften immer mehr Probleme bereitet. In den vergangenen Wochen häuften sich die Fälle, dass Löschzüge und Rettungskräfte die Einsatzorte nicht erreichen konnten. Dagegen will die Stadt jetzt vorgehen. Es werden nicht nur Ordnungsgelder verhängt, sondern auch weitere Maßnahmen geprüft. Das kann auch auf Kosten der Parkplätze gehen.

Typisch war Anfang ein Juli ein Einsatz auf der Weiherstraße in Unterbilk. Obwohl Löschzüge über verschiedene Straßen anrückten, gab es kein Durchkommen. Zum Glück konnten sich die Bewohner aus dem brennenden Haus selbst ins Freie retten, es entstand aber ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. „Das kann auch ganz anders ausgehen“, warnt Feuerwehrsprecher Christopher Schuster, „falls ein Mensch in einer brennenden Wohnung liegt, können zwei Minuten entscheidend sein.“ Gerade wenn es um eine Rauchvergiftung geht, zähle jede Sekunde.

Unterbilk: Ordnungsamt schrieb 266 Knöllchen in fünf Tagen

Die Anwohner der Weiherstraße schien der Vorfall nicht sehr zu beeindrucken. „Wir haben danach in den nächsten fünf Tagen dort Kontrollen durchgeführt“, berichtete Marcus Tiepel vom Ordnungsamt, „dabei haben wir insgesamt 266 Knöllchen geschrieben.“ Und das auf einer reinen Anwohnerstraße, die nicht besonders groß ist.

Aber längst sind nicht nur die innerstädtischen Straßen problematisch. Immer öfter gibt es auch in den Außenbezirken kein Durchkommen für die Einsatzkräfte, wie Feuerwehr, Ordnungsamt und das Amt für Verkehrsmanagement bei einer gemeinsamen Kontrollfahrt durch Unterrath demonstrierten. Erste Station war die Irenenstraße, wo ein Löschzug bei einem Wohnungsbrand nicht weiterkam.

Die Straße habe eine Breite von 6,55 Metern und sei bis vor wenigen Jahren völlig unproblematisch gewesen. „Aber die Autos sind länger und breiter geworden“, erklärte Thomas Großheinrich vom Amt für Verkehrsmanagemet. Wenn dort Fahrzeuge auf beiden Seiten parken, bleiben nur noch 2,55 Meter übrig. Schuster: „Viel zu wenig, wenn unsere Rettungskräfte schnell zum Einsatzort kommen müssen.“ Darum wird das Parken auf der Irenenstraße eingeschränkt und auf einer Fahrbahnseite untersagt.