Wird die Arena mit Fortuna–Logo angestrahlt?

Die Fortuna soll auch auf der Außenseite der Arena sichtbar werden. Das will der Verein seit Jahren und hat auch Ideen dafür entwickelt. Dem Vorschlag des neuen Arena-Namenssponsors – der Gauselmann-Gruppe – will die Fortuna allerdings nicht folgen, wie aus Kreisen des Vereins zu hören ist. In einer Simulation war ein schmaler Fortuna-Schriftzug direkt unter der Merkur-Sonne platziert worden, ein zu geringer Abstand für die Fortuna-Verantwortlichen. Eher kann man sich schon das Fortuna-Logo auf dem Dach vorstellen. Eine Idee aus Reihen des Bundesligisten ist nun, die Arena an Spieltagen mit dem Fortuna-Logo anzustrahlen. Bei einem Treffen des Vereins mit der Gauselmann-Gruppe soll eine Lösung gefunden werden – möglichst bis zum Saisonstart, notfalls aber auch danach. ale