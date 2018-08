Düsseldorf. Die Fortuna soll auch auf der Außenseite der Arena sichtbar werden. Das will der Verein seit Jahren und hat auch Ideen dafür entwickelt. Dem Vorschlag des neuen Arena-Namenssponsors – der Gauselmann-Gruppe – will die Fortuna allerdings nicht folgen, wie aus Kreisen des Vereins zu hören ist. In einer Simulation war ein schmaler Fortuna-Schriftzug direkt unter der Merkur-Sonne platziert worden, ein zu geringer Abstand für die Fortuna-Verantwortlichen.

Eher kann man sich schon das Fortuna-Logo auf dem Dach vorstellen. Eine Idee aus Reihen des Bundesligisten ist nun, die Arena an Spieltagen mit dem Fortuna-Logo anzustrahlen. Bei einem Treffen des Vereins mit der Gauselmann-Gruppe soll eine Lösung gefunden werden – möglichst bis zum Saisonstart, notfalls aber auch danach. ale