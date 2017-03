Vor der Messe Pro Wein kamen die Händler in die Innenstadt.

Düsseldorf. Weinliebhaber trafen sich vor dem Start der großen Messe auf dem Carlsplatz. Drei Winzer aus ganz Deutschland schenkten ihre edelsten Tropfen aus, gepaart mit kleinen Leckereien des Marktes, wie Käsewürfel, Austern oder Schokotörtchen. Trotz Regen drängten sich die Besucher vor der kleinen Bar und unter der aufgebauten Zeltplane. Ursula Wiedenlübbert von der Kaffeerösterei Kaffeereich hatte die Aktion organisiert.

„Wir wollen den Markt mit Veranstaltungen beleben. Und ich selber liebe Wein, bei einem Gläschen kommen Menschen einfach schnell ins Gespräch“, sagt Wiedenlübbert. Ein edler Tropfen passe gut zum Carlsplatz und den Köstlichkeiten, die dort angeboten werden. „So kam mir die Idee, im Vorfeld der Messe Winzer hierher einzuladen.“ Das Düsseldorfer Magazin Falstaff hat die Auswahl getroffen – und sich für Jean Stodden von der Ahr für Rotwein, das Weingut Loewen von der Mosel mit Weißwein und Schloss Vaux mit Sekt entschieden.

Beim Bummeln auf dem Markt an der Bar gelandet

Die Winzer hatten einiges zu tun. Die Besucher des Marktes blieben teils spontan stehen, um ein Glas zu genießen – teils waren darunter auch Fachbesucher der Messe, die schon mal zum Vorkosten kamen. „Ich mache meinen Wocheneinkauf hier und wollte meinem Besuch den Markt zeigen“, sagt Angelika Trentzsch. Mit Katharina Villinger ist sie zufällig auf die Winzer-Aktion gestoßen. „Die Bar ist eine prima Idee, um sich auf die Pro Wein einzustimmen“, sagt diese. „Sie bietet sich wunderbar als Treffpunkt an.“

Auch die Häppchen kamen gut an, das Angebot war vielseitig. Mehrere Markthändler beteiligten sich an der Bar und lieferten unter anderem Chutney, Fleisch, Salami, frische Austern, Käse, Oliven, Luftschokolade und Schokotörtchen. „Das ist eine schöne Art, gemeinsam seine Ware zu präsentieren“, sagt Heike Mehl von Inka und Mehl. Dabei gehe es weniger darum, direkt mehr Produkte zu verkaufen.

So sieht es auch Christoph Graf, der seinen besten Sekt dabei hatte. Der Winzer präsentiert sich seit Jahren auf der Weinmesse – an einer solchen Aktion auf einem Markt nimmt er aber zum allerersten Mal teil. „Ich verspreche mir, dass bei den Besuchern eine angenehme Atmosphäre in Erinnerung bleibt“, sagt er. Und: „Hier ist in jedem Fall das richtige Publikum für edle Ware. Man muss auch mal etwas Neues wagen.“