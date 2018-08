Der Start der Gastronomie hatte sich häufiger verzögert. Auf das „Soft Opening“ folgt bald die offizielle Eröffnung.

Düsseldorf. Lange hat es gedauert, nun ist er offen: Wilma Wunder hat im Gastropavillon auf dem Martin-Luther-Platz seine Düsseldorfer Filiale eröffnet. Vor allem auf der Terrasse saßen am Mittwochnachmittag viele Besucher, um das neue Gastronomie-Angebot in der Innenstadt auszuprobieren.

Es handelt sich um ein so genanntes „Soft Opening“ - also eine Übergangsphase, die die Betreiber dazu nutzen, um vor dem offiziellen Start Erfahrungen zu sammeln und die Abläufe zu verbessern. Am Mittwoch waren ein Teil des Außenbereichs und die Dachterrasse noch nicht für Besucher zugänglich. Am 6. September soll mit einer Party der richtige Start gefeiert werden – zunächst für geladene Gäste, ab 21 Uhr dann für alle.

Die Karte von Wilma Wunder am Luther-Platz umfasst Angebote für Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die Küche bietet unter anderem lokale Spezialitäten wie Rheinischer Sauerbraten und Himmel un Ähd, ausgeschenkt wird das Alt einer Düsseldorfer Hausbrauerei. Samstags gibt es außerdem ein Frühstücksbüffet (bis 12 Uhr), sonntags einen Brunch (bis 14 Uhr). Das Gebäude bietet Platz für 600 Gäste. Der größte Bereich bildet die Terrasse auf dem Luther-Platz (300 Plätze), gefolgt von Innenbereich (200) und Dachterrasse (100).

Die Mischung aus Restaurant und Café sollte ursprünglich am 1. Dezember 2017 starten. Später wurde der Termin auf das Frühjahr und dann auf August 2018 verschoben. Die Eröffnung des von Architekt Juan Pablo Molestina entworfenen Pavillons markiert auch das Ende eines großen städtebaulichen Projektes. An der Stelle des Bauwerks verlief die Hochstraße Tausendfüssler, die 2013 zugunsten des Projektes Kö-Bogen abgerissen wurde. Der Verkehr verläuft seitdem durch einen Tunnel.

Es handelt sich um die erste Filiale der Kette Wilma Wunder in Düsseldorf. Weitere Niederlassungen gibt es in den Städten Dresden, Heilbronn und in Mainz.

Wilma Wunder, Martin-Luther-Platz 27, hat montags bis sonntags in der Zeit von 8.30 bis 23 Uhr geöffnet.