Wir sprachen mit zwei Fahrlehrern über die Gründe für die stetig zunehmende Durchfallquote bei Fahrprüfungen.

Die Durchfallquote bei theoretischen Fahrprüfungen nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Wurden bundesweit vor 10 Jahren rund 30 Prozent der theoretischen Prüfungen nicht bestanden, waren es 2017 mehr als 36 Prozent (35 in NRW). Auch bei den praktischen Prüfungen ist ein Anstieg zu verzeichnen, der Prozentsatz stieg hier 2017 erstmals über 28 Prozent (knapp 29 in NRW). Wir sprachen mit zwei Fahrlehrern, Josef Harren, der seit 1978 tätig ist und Oliver Stamm von der innerstädtischen Fahrschule Marx, über ihre Erfahrungen.

Die Zahlen sind eindeutig. Können Sie in ihrer täglichen Erfahrung bestätigen, dass mehr Menschen Probleme haben die Fahrprüfung abzulegen?

Josef Harren: Ja, es sind viel mehr. Man muss mit denen auch deswegen auch mehr Fahrstunden fahren. Was natürlich viele nicht gerne machen wollen. Es liegt aber an den Schülern, die können sich viel weniger konzentrieren als früher. Ich war gerade auf einem Lehrgang, dort sagte die Psychologin, moderne Menschen können sich zehn bis zwanzig Sekunden konzentrieren, dann haben die wieder vergessen, was vorher passiert ist. Manchmal sagt man: „nächste rechts“, da fahren sie geradeaus - haben vergessen, dass sie rechts abbiegen sollen.

Ist es wirklich so?

Harren: Es ist so.

Oliver Stamm: Wenn nach ein paar Sekunden kein Impuls mehr kommt, dann fährt man runter, auf Standby.

Harren: Viele Leute in der Stadt brauchen eigentlich kein Auto mehr. Auf dem Land ist das noch ein bisschen anders. Handy ist viel wichtiger. Früher haben die mehr daneben gesessen und geguckt wie Vater und Mutter fuhren. Heute sitzen die daneben und gucken auf ihr Handy. So muss man heute von Grund auf alles erklären. So auch die Technik von dem Auto.

Sie sagen, dass liegt wirklich daran, dass die Menschen nicht mehr so aufmerksam sind?

Harren: Vielleicht sind die Menschen mehr abgelenkt von anderen Sachen.

Stamm: Man sieht das ja auch schon wie die Kleinkinder im Auto sitzen, wenn die Eltern fahren. Die haben das Smartphone in der Hand. Wir als Kinder - ich kann mich daran erinnern -, wollten fast lenken, waren neugierig. Das ist heute gar nicht mehr.

Harren: Sie kommen da hin und sagen, der bringt mir das schon bei. Früher wussten die vorher schon manche Sachen.