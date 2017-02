Düsseldorf. Zum wiederholten Mal musste die Feuerwehr am Sonntag zu einer ehemaligen Fabrik an der Telleringstraße in Benrath ausrücken. Diesmal hatten Passanten gegen 10.45 Uhr gemeldet, dass Rauch aus dem ersten Obergeschoss des Gebäudes drang. Wie die Feuerwehr feststellte, stand eine Küchendeckplatte aus Holz in Flammen, die vermutlich angezündet wurde. Der Brand war schnell gelöscht. In den vergangenen Monaten hatte es in der verlassenen Fabrik schon mehrere ähnliche Einsätze gegeben. si