Düsseldorf. Die "EK Band" ermittelt erneut wegen eines Halsketten-Diebstahls in Heerdt. Wie die Polizei berichtet wurde einer 85-Jährigen am Dienstagabend ihre Goldkette vom Hals gerissen. Der Täter war auf der Heerdter Landstraße mit seinem Fahrrad auf die Seniorin zugefahren und stieß sie dann gegen einen Zaun. Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Handweiser. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Der Gesuchte hat einen Vollbart, während der Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt mit schwarzen Streifen und eine schwarze Basecap. Sein Fahrrad war ein helles Damenrad. red

>>> Die "EK Band" bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0211-8700.