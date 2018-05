Seit dem 1. April ist Roland Schröder neuer Präsident der privaten EBC-Hochschule an der Grafenberger Allee. Für das nächste Semester will er neue Wege des Lernens entwickeln. Erste Lektion: Improvisieren.

Die Digitalisierung betrifft auch die Hochschulen. Was bedeutet das jenseits von Tablets in der Vorlesung und papierloser Verwaltung?

Roland Schröder: Ich mag das Wort Digitalisierung schon gar nicht mehr, weil es nur eine der Veränderungen ist, die die Wirtschaft erfährt. Unser Verständnis von Wandel sollte tiefer gehen, wir sollten uns anschauen, was da gerade mit der Welt passiert und was das mit uns gesellschaftlich macht.

Wie wirkt sich dieses Verständnis auf die Lehre aus?

Schröder: Wir stellen alle Studiengänge an unseren Standorten Düsseldorf, Hamburg und Berlin im Sommer noch einmal neu auf und machen agiles Lernen sowie die digitale Transformation zu einem wesentlichen Teil des Stoffs. Das heißt: Auch die Dozenten müssen sich hinterfragen und kreativ mit ihrem Fach umgehen. Wir dürfen die Transformation nicht nur hinnehmen, wir sollten sie mitmachen und Trendsetter werden.

Was bedeutet das für die Studenten?

Schröder: Unser Ziel ist es, die Studenten für die neue Welt auszubilden, ohne die alte Welt zu vergessen. Buchhaltung bleibt Buchhaltung, das müssen sie lernen. Aber die digitale Ökonomie funktioniert nicht wie die klassische Volkswirtschaft. Das Angebot ist nicht begrenzt, also gibt es auch kein klassisches Prinzip von Angebot und Nachfrage.

Wie kann ein Lehrplan mit dem rasanten Wandel mithalten?

Schröder: Die Frage ist sehr berechtigt. Der Wandel ist so rasant, dass das, was man in den ersten Semestern lehrt, am Ende des Studiums schon überholt sein kann. Deshalb wollen wir neue Module wie die digitale Transformation einführen. Die Studenten sollen lernen, wie sie sich auf neue Situationen einstellen, wie sie ihre Kompetenzen weiter entwickeln und verändern können.

Wie kann man das jemanden beibringen?

Schröder: Indem Sie nicht von Traditionen her denken, sondern von Kompetenzen. Wenn wir den Lehrplan neu aufstellen, richten wir ihn nach einer Frage aus: Was muss ich mitbringen, um in der Unternehmenswelt zu bestehen? Das bedeutet in einer digitalisierten Welt vor allem, wie man Wissen nachhaltig generiert und absichert statt sich darauf zu verlassen, dass man alles nachgucken kann.

Wie sieht der Lehrplan dann im Herbst aus?